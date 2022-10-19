«Авангард» потерпел третье поражение подряд, всухую уступив «Трактору»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Трактор» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Стартовые 40 минут матча прошли без забитых голов. На 52-й минуте Максим Шабанов открыл счёт во встрече, поразив ворота Станислава Галимова. Очки за результативные передачи получили Михаил Горюнов-Рольгизер и Илья Карпухин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что омичи потерпели третье поражение подряд. Челябинцы, в свою очередь, выиграли во второй раз.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» 24 октября в Москве сыграет с ЦСКА. «Авангард» 23 октября примет «Северсталь».
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