Стали известны партнёры Овечкина по звену после дисквалификации Кузнецова и травмы Брауна

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере» рассказал, в каких сочетаниях тренировался «Вашингтон Кэпиталз» после дисквалификации российского нападающего Евгения Кузнецова и травмы форварда Коннора Брауна.

К капитану «столичных» Александру Овечкину, лишившемуся основных партнёров в атаке, в тройку поставили Ларса Эллера и Конора Шири. Белорусский игрок Алексей Протас занимался во втором звене.

Линия нападения:

Овечкин — Эллер — Шири;

Протас — Строум — Оши;

Юханссон — Макмайкл — Манта;

Снивли — Дауд — Хэтэуэй.

Линия защиты:

Орлов — Карлсон;

Фехервари — Йенсен;

Густафссон — ван Римсдайк.

Отметим, что в списке травмированных у «Вашингтона» также находятся нападающие Том Уилсон и Никлас Бекстрём.