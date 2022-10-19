Стали известны партнёры Овечкина по звену после дисквалификации Кузнецова и травмы Брауна
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере» рассказал, в каких сочетаниях тренировался «Вашингтон Кэпиталз» после дисквалификации российского нападающего Евгения Кузнецова и травмы форварда Коннора Брауна.
К капитану «столичных» Александру Овечкину, лишившемуся основных партнёров в атаке, в тройку поставили Ларса Эллера и Конора Шири. Белорусский игрок Алексей Протас занимался во втором звене.
Линия нападения:
Овечкин — Эллер — Шири;
Протас — Строум — Оши;
Юханссон — Макмайкл — Манта;
Снивли — Дауд — Хэтэуэй.
Линия защиты:
Орлов — Карлсон;
Фехервари — Йенсен;
Густафссон — ван Римсдайк.
Отметим, что в списке травмированных у «Вашингтона» также находятся нападающие Том Уилсон и Никлас Бекстрём.
Новость по теме«Актёр с дешёвыми приёмами». Журналист включил Овечкина в топ самых «грязных» игроков НХЛ
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