Главный тренер «Трактора» высказался после сухой победы в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (1:0).

«Непростой матч. Знали, во что играет соперник, предполагали, что будет много давления. Хорошо сыграли, минимизировали потери. В первом периоде был небольшой отрезок, где соперник нас поддавил. Перестроились, хорошо сыграли в обороне. Создавали моменты в атаке, но где-то не хватило реализации. Терпеливо играли, дождались момента и победили. Рады результату. Огромное спасибо болельщикам за поддержку.



Сегодня всего одно удаление. Постоянно над дисциплиной работаем, объясняем. Стараемся доносить до ребят, что нужно действовать аккуратно и не давать повода арбитрам. Ребята слышат — это здорово. Игровая дисциплина превыше всего. Это один из ключевых моментов в каждой встрече. Что не получилось в большинстве? Где-то не хватило уверенности в завершении. Работа над этим продолжается, будем усиливать этот элемент игры.



Есть информация от СМИ об изменениях во вратарской линии? Комментарий от клуба будет чуть позже», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».