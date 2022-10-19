Александр Радулов ярким силовым приёмом снёс с ног форварда «Металлурга»

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» принимает магнитогорский «Металлург». К середине второго периода счёт не открыт — 0:0.

В одном из моментов встречи 36-летний нападающий казанцев Александр Радулов применил яркий силовой приём форварда магнитогорцев Андрея Чибисова, сбив хоккеиста с ног.

Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Ак Барса». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Радулов принял участие в 18 встречах, в которых забросил восемь шайб и отдал семь результативных передач, суммарно записав на свой счёт 15 очков при общем показателе полезности «0».