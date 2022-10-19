Мифтахов сделал эффектный сейв в винтажном стиле. В следующей атаке «Ак Барс» забил гол

«Ак Барс» смог прервать антирекордную серию поражений благодаря голкиперу Амиру Мифтахову. Казанцы забили гол в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» в атаке, проведённой после эффектного сейва вратаря в винтажном стиле.

Во время опасной атаки Мифтахов лёг на бок, чтобы не позволить сопернику поразить свои ворота.

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Александр Бурмистров поборолся у борта и отдал пас на синюю линию. Кристиан Хенкель продвинулся вперёд и бросил в ближний угол — Эдди Паскуале не дотянулся.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1. 1:0).