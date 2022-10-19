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«Нечего винить календарь». Тренер «Автомобилиста» высказался после поражения от СКА

«Нечего винить календарь». Тренер «Автомобилиста» высказался после поражения от СКА
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче со СКА (1:3).

«Хорошая игра, было много борьбы, много азарта. Очень жаль, что не все были готовы к таким скоростям. Чтобы обыграть команду, подобную СКА, надо, чтобы 22 человека были готовы к таким скоростям, к такой борьбе. Хотя неплохие моменты имели, здорово сыграл вратарь соперника. И выходы «один в ноль» не реализовали — наверное, не хватило быстроты, завершения. Соперник не позволил быстро действовать в атаке, накрывал нас. И надо быть более готовыми к такому матчу. Сегодня были готовы не все. Не скажу, что перегорели. Настраивали ребят, что играем с лидерами чемпионата. Выходы «в ноль» не реализовали, надо было похитрее действовать. Проснулись к третьему периоду. Кто больше забивает, тот и выигрывает. Мы не забили. Хотя и под воротами сегодня плохо сыграли, два гола с пятака пропустили.

Когда-то хорошо, что есть пауза между матчами. У нас были эмоциональные матчи — с Казанью, с «Амуром» была тяжёлая встреча. Нечего винить календарь, мы должны были быть готовы к этому. Знали, что СКА вбрасывает в зону шайбу и прессингует с первых минут», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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