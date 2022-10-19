«Вот это вы видели сюрприз». Тренер СКА — об ошибках команды в матче с «Автомобилистом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после победы в матче с «Автомобилистом» (3:1).

«Увидел ли сюрпризы от «Автомобилиста»? Вы видели сюрприз, когда мы 10 минут доминируем на 100%, потом «привозим» себе гол. Вот это вы видели сюрприз. Или выходим «три в один» вместо того, чтобы бросить, отдаём передачу сопернику. Вот эти сюрпризы мы видели. Да, сильный соперник, системная, организованная команда, лидер КХЛ, сильные исполнители. Мэйсека помню ещё по финалу Олимпиады, сильный игрок. Да Косту все хорошо знаем, технарь, мастер. Голышев, Трямкин — все очень сильные ребята. И в следующей встрече будем работать, чтобы не было этих сюрпризов. Нам эти сюрпризы не нужны. Мы лучше себя будем удивлять голами забитыми», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.