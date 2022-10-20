Яшкин впечатал Трямкина лицом в борт в матче СКА — «Автомобилист». Видео

Неординарный случай произошёл в матче Континентальной хоккейной лиги между игроками СКА и «Автомобилиста».



В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча лидеров конференций завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).



В одном из эпизодов нападающий питерской команды Дмитрий Яшкин грубо сыграл по отношению к защитнику команды противников россиянину Никите Трямкину. Яшкин впечатал Трямкина лицом в борт.



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Примечательно, что после этого эпизода форвард не был удалён.



Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Москве сыграет с ЦСКА. СКА примет «Куньлунь Ред Стар». Оба матча состоятся 21 октября.