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Яшкин впечатал Трямкина лицом в борт в матче СКА — «Автомобилист». Видео

Яшкин впечатал Трямкина лицом в борт в матче СКА — «Автомобилист». Видео
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Неординарный случай произошёл в матче Континентальной хоккейной лиги между игроками СКА и «Автомобилиста».

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча лидеров конференций завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

В одном из эпизодов нападающий питерской команды Дмитрий Яшкин грубо сыграл по отношению к защитнику команды противников россиянину Никите Трямкину. Яшкин впечатал Трямкина лицом в борт.

ВИДЕО

Примечательно, что после этого эпизода форвард не был удалён.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Москве сыграет с ЦСКА. СКА примет «Куньлунь Ред Стар». Оба матча состоятся 21 октября.

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