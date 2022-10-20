Яшкин впечатал Трямкина лицом в борт в матче СКА — «Автомобилист». Видео

Неординарный случай произошёл в матче Континентальной хоккейной лиги между игроками СКА и «Автомобилиста».
В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча лидеров конференций завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).
В одном из эпизодов нападающий питерской команды Дмитрий Яшкин грубо сыграл по отношению к защитнику команды противников россиянину Никите Трямкину. Яшкин впечатал Трямкина лицом в борт.
ВИДЕО
Примечательно, что после этого эпизода форвард не был удалён.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» в Москве сыграет с ЦСКА. СКА примет «Куньлунь Ред Стар». Оба матча состоятся 21 октября.
- 20 октября 2022
-
01:43
- 19 октября 2022
-
23:55
-
23:42
-
23:29
-
23:22
-
23:06
-
22:57
-
22:51
-
22:48
-
22:45
-
22:39
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
21:56
-
21:52
-
21:48
-
21:33
-
21:28
-
20:43
-
20:08
-
19:58
-
19:29
-
19:04
-
18:58
-
18:36
-
18:17
-
17:55
-
17:34
-
17:20
-
16:50
-
16:42
-
16:10
-
15:28
-
15:07