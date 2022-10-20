Бурмистров — о 3:2 с «Металлургом»: мурашки по коже шли, потому что все боялись проиграть

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров прокомментировал долгожданную победу в матче с «Металлургом» (3:2 ОТ). Форвард набрал в матче два очка (1+1).

«Вы даже не представляете, сколько мы разговаривали с тренерами и без, собирались по несколько раз за день, обсуждали игру, как нужно работать, что должны делать. Ничего не получалось, но сегодня все молодцы, все отработали на полную.

Приятно, что забил гол? Вообще очко было важно набрать, если честно, ничего не получалось потому что. Конечно, приятно, когда забиваешь гол, там была суперская передача от Никиты Лямкина. Во время игр передал ребёнку на трибуны свою клюшку? Я в перерыве увидел на кубе мальчика с плакатом про мою клюшку, подумал, что, может быть, это поможет. И помогло!

Сегодня столько моментов было, но получился овертайм. Да, мурашки по коже шли, потому что все «горели», все боялись проиграть. Хорошо, что выиграли. Видел ли сейв Мифтахова перед забитой шайбой в овертайме? Конечно! Все видели, все сказали ему спасибо», — цитирует форварда официальный сайт клуба.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 22 октября «Ак Барс» примет «Салават Юлаев».