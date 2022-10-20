«Амур» расторг контракт с обладателем Кубка Гагарина нападающим Калетником

Хабаровский «Амур» по соглашению сторон расторг контракт с нападающим Владиславом Калетником, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний форвард в текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ провёл за «Амур» восемь матчей, в которых забил один гол. Показатель полезности составил «-4». На счету нападающего шесть штрафных минут в текущем сезоне.

Всего в регулярных чемпионатах КХЛ нападающий провёл 309 матчей, в которых набрал 52 очка — забил 28 голов и отдал 24 результативные передачи. В плей-офф на счету Калетника 55 проведённых матчей, в которых нападающий набрал пять очков — два гола и три результативные передачи. Коэффициент полезности за карьеру в КХЛ составил «-43». Также форвард набрал 177 штрафных минут за карьеру. Он является обладателем Кубка Гагарина 2016 года в составе магнитогорского «Металлурга».