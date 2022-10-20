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КХЛ не нашла нарушений в работе медицинской бригады на матче «Толпара» в Новосибирске

КХЛ не нашла нарушений в работе медицинской бригады на матче «Толпара» в Новосибирске
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Клуб МХЛ «Сибирские снайперы» на своём официальном сайте выпустил пресс-релиз о ситуации с отказом бригады скорой медицинской помощи в госпитализации игрока команды «Толпар» Дмитрия Табатадзе после матча «Сибирские снайперы» — «Толпар».

«ХК «Сибирь» сообщает, что по итогам изучения документов и видеоматериалов возникшей ситуации Континентальная хоккейная лига официально подтвердила соответствие действий медицинской бригады на матче положениям статьи 17 Медицинского регламента МХЛ», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, по словам представителей «Толпара», бригада скорой помощи, дежурившая на стадионе, отказалась везти игрока на обследование, сославшись на завершившееся время оплаты. Позже правительство Новосибирской области рассказало, что сначала представители «Толпара» отказались от госпитализации Табатадзе, но затем изменили своё решение.

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