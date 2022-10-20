НХЛ представила ретроформы клубов на сезон-2022/2023

Национальная хоккейная лига сегодня представила ретроформы всех 32 команд лиги, которые будут использоваться по ходу сезона-2022/2023.
Фото: nhl.com
Отмечается, что данные ретроформы будут использоваться в матчах с ноября 2022 года. Первым матчем с такой формой станет матч «Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» (в ночь на 3 ноября 2:30 мск).
Создатели ретроформ 2022 года вдохновлялись чемпионскими образами команд из сезонов, во время которых был завоёван Кубок Стэнли, а также полюбившимися фанатам логотипами прошлых эпох.
«Программа Reverse Retro 2022 отмечает пересечение образа жизни, культуры и, конечно же, хоккея с молодёжным, ориентированным на болельщиков акцентом», — цитирует Брайана Дженнингса, главного бренд-директора НХЛ официальный сайт лиги.
Ретроформы текущего сезона будут доступны для покупки болельщикам с 15 ноября 2022 года.
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