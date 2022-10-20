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ХК «Сочи» потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях «Торпедо»

ХК «Сочи» потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде прошёл матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Торпедо» принимал ХК «Сочи». Победу со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) одержали хозяева.

На восьмой минуте встречи счёт открыл защитник «Торпедо» Максим Федотов с передач Егора Виноградова и Кирилла Воронина.

На шестой минуте второго периода счёт удвоил Кирилл Воронин с передач Игоря Ларионова и Глеба Иванова. Спустя 36 секунд сократил отставание в счёте Артём Николаев с передач Кирилла Петькова и Никиты Пивцакина. На девятой минуте второго периода Николай Коваленко сделал счёт 3:1.

На 12-й минуте третьего периода четвёртую шайбу в ворота гостей забросил Сергей Гончарук с передачи Алексея Кручинина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2022, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Федотов (Виноградов, Воронин) – 07:12 (5x5)   2:0 Воронин (Ларионов, Иванов) – 25:29 (5x5)   2:1 Николаев (Петьков, Пивцакин) – 26:05 (5x5)   3:1 Коваленко (Летунов, Ян) – 28:59 (5x4)   4:1 Гончарук (Кручинин) – 51:14 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Торпедо» проведёт дома с «Куньлунем» 23 октября в 17:00 мск. «Сочи» сыграет дома с «Автомобилистом» 23 октября в 17:00 мск.

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