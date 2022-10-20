ХК «Сочи» потерпел шестое поражение подряд, уступив в гостях «Торпедо»

В Нижнем Новгороде прошёл матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Торпедо» принимал ХК «Сочи». Победу со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) одержали хозяева.
На восьмой минуте встречи счёт открыл защитник «Торпедо» Максим Федотов с передач Егора Виноградова и Кирилла Воронина.
На шестой минуте второго периода счёт удвоил Кирилл Воронин с передач Игоря Ларионова и Глеба Иванова. Спустя 36 секунд сократил отставание в счёте Артём Николаев с передач Кирилла Петькова и Никиты Пивцакина. На девятой минуте второго периода Николай Коваленко сделал счёт 3:1.
На 12-й минуте третьего периода четвёртую шайбу в ворота гостей забросил Сергей Гончарук с передачи Алексея Кручинина.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Торпедо» проведёт дома с «Куньлунем» 23 октября в 17:00 мск. «Сочи» сыграет дома с «Автомобилистом» 23 октября в 17:00 мск.
- 20 октября 2022
-
22:14
-
22:05
-
21:51
-
21:18
-
21:15
-
19:58
-
19:50
-
19:24
-
18:22
-
17:19
-
17:00
-
16:43
-
16:25
-
16:10
-
15:40
-
15:26
-
14:38
-
14:18
-
13:48
-
13:38
-
13:14
-
12:53
-
12:25
-
12:04
-
11:45
-
11:29
-
11:05
-
10:29
-
10:03
-
09:51
-
09:15
-
08:48
-
08:26
-
08:13
-
08:12