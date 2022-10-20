«Локомотив» выиграл пятый матч подряд, в гостях одержав волевую победу над «Динамо»

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду «Локомотив». Победу со счётом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) одержали гости.
В первом периоде на восьмой минуте счёт в матче открыл нападающий москвичей Джордан Уил с передач Максима Сушко и Павла Кудрявцева.
На четвёртой минуте второго периода счёт сравнял форвард гостей Александр Полунин. На пятой минуте Степан Никулин с передач Георгия Иванова и Даниила Мисюля вывел «Локомотив» вперёд. На 11-й минуте второго периода третью шайбу в ворота «Динамо» забросил Егор Коршков с передач Артура Каюмова и Сергея Андронова.
На первой минуте третьего периода Александр Полунин с передач Павла Красковского и Даниила Мисюля сделал счёт 4:1. Спустя три минуты вторую шайбу «Динамо» забросил Иван Муранов с передачи Сергея Бойкова.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Динамо» проведёт на выезде с минским «Динамо» 24 октября в 19:30 мск. «Локомотив» также сыграет с минчанами, но 22 октября в 17:10 мск.
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