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«Локомотив» выиграл пятый матч подряд, в гостях одержав волевую победу над «Динамо»

«Локомотив» выиграл пятый матч подряд, в гостях одержав волевую победу над «Динамо»
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» принимало на своём льду «Локомотив». Победу со счётом 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) одержали гости.

В первом периоде на восьмой минуте счёт в матче открыл нападающий москвичей Джордан Уил с передач Максима Сушко и Павла Кудрявцева.

На четвёртой минуте второго периода счёт сравнял форвард гостей Александр Полунин. На пятой минуте Степан Никулин с передач Георгия Иванова и Даниила Мисюля вывел «Локомотив» вперёд. На 11-й минуте второго периода третью шайбу в ворота «Динамо» забросил Егор Коршков с передач Артура Каюмова и Сергея Андронова.

На первой минуте третьего периода Александр Полунин с передач Павла Красковского и Даниила Мисюля сделал счёт 4:1. Спустя три минуты вторую шайбу «Динамо» забросил Иван Муранов с передачи Сергея Бойкова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2022, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
1:0 Уил (Сушко, Кудрявцев) – 07:51 (5x5)   1:1 Полунин – 23:46 (5x5)   1:2 Никулин (Иванов, Мисюль) – 24:59 (5x5)   1:3 Коршков (Каюмов, Андронов) – 30:30 (5x5)   1:4 Полунин (Красковский, Мисюль) – 40:47 (5x5)   2:4 Муранов (Бойков) – 43:44 (4x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Динамо» проведёт на выезде с минским «Динамо» 24 октября в 19:30 мск. «Локомотив» также сыграет с минчанами, но 22 октября в 17:10 мск.

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