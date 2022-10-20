Кудашов — о состоянии Менелла: в «Динамо» уже пять переломов

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о причинах пропущенных голов, а также о состоянии защитника бело-голубых Бреннана Менелла.
«Были ли допущены системные ошибки при двух первых пропущенных голах? Ну они же разные совсем. Системные – это когда одно и то же повторяется из раза в раз, а здесь другое. Но какая-то закономерность в этом есть. Вы понимаете, концентрация на черновой работе, игре в обороне и заточке на результате. В таких играх нужно терпение. Даже когда у тебя не получается игра в атаке, но есть запас в счёте, надо работать на результат.
Какой характер травмы у Менелла? У нас идут переломы, вообще уже пять переломов. Люди садятся под шайбы, ломают руки, ноги», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Менелл принял участие в 11 встречах, в которых набрал 4 (1+3) очка.
- 20 октября 2022
-
23:24
-
23:10
-
23:02
-
22:50
-
22:43
-
22:39
-
22:32
-
22:23
-
22:14
-
22:05
-
21:51
-
21:18
-
21:15
-
19:58
-
19:50
-
19:24
-
18:22
-
17:19
-
17:00
-
16:43
-
16:25
-
16:10
-
15:40
-
15:26
-
14:38
-
14:18
-
13:48
-
13:38
-
13:14
-
12:53
-
12:25
-
12:04
-
11:45
-
11:29
-
11:05