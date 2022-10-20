Кудашов — о состоянии Менелла: в «Динамо» уже пять переломов

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о причинах пропущенных голов, а также о состоянии защитника бело-голубых Бреннана Менелла.

«Были ли допущены системные ошибки при двух первых пропущенных голах? Ну они же разные совсем. Системные – это когда одно и то же повторяется из раза в раз, а здесь другое. Но какая-то закономерность в этом есть. Вы понимаете, концентрация на черновой работе, игре в обороне и заточке на результате. В таких играх нужно терпение. Даже когда у тебя не получается игра в атаке, но есть запас в счёте, надо работать на результат.

Какой характер травмы у Менелла? У нас идут переломы, вообще уже пять переломов. Люди садятся под шайбы, ломают руки, ноги», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Менелл принял участие в 11 встречах, в которых набрал 4 (1+3) очка.