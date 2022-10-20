Игорь Ларионов: большие перестановки в нападении — это улучшенный «план А»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Сочи» (4:1) и оценил игру отдельных игроков нижегородского клуба.

«Рады вернуться в родной город. Первый матч после поездки всегда сложный. Сыграли сегодня не так ровно, как хотелось бы. Но моменты, которые надо подшлифовать, есть всегда. Провели сегодня терпеливый матч. Большие перестановки в нападении — это улучшенный «план А». Мы хотим расшевелить Кенни Агостино и дали ему возможность сыграть с Алексеем Кручининым и Сергеем Гончаруком. Сложно судить по одной игре, всегда нужно время, чтобы притереться.

Надеюсь, что мы получим более яркие и результативные игры. Мы хотим забивать больше голов. Денис Венгрыжановский сегодня сыграл хороший матч, но нам надо было ввести в игру Артёма Михеева, чтобы он вошёл в игровой тонус. Хоккей игра быстрая, и приятно, когда в составе есть два таких быстрых игрока, как Кирилл Воронин и Сергей Гончарук, которые «делают разницу» в своём амплуа. Кирилл Воронин даёт сумасшедшую энергетику любому звену. Мы рады, что он играет стабильно. Сергей Гончарук «много на себя повесил», много переживает и расстраивается, что не может забить при массе моментов. Рады, что он сегодня забил хороший гол. Надеемся, что этот гол даст ему колоссальный заряд уверенности на следующие игры.

Кто быстрее: Воронин или Гончарук? Пожалуй, надо сделать опрос среди болельщиков, чтобы они ответили на этот вопрос. Оба игрока очень быстрых, но играют в разном стиле», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

«Торпедо» после сегодняшней победы занимает пятую строчку в таблице Запада, набрав после 20 игр 25 очков.