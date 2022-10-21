У Капризова лучший старт сезона за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 с «Ванкувером», который проходит в эти минуты в Сент-Поле на льду «Эксел Энерджи-центра». Завершился первый период, счёт – 2:2.
На 19-й минуте Капризов ассистировал канадскому форварду «Миннесоты» Сэму Стилу, который восстановил равенство. В начале игры Матс Цуккарелло вывел команду вперёд, но соперник ответил шайбами Бо Хорвата и Нильса Омана.
У Капризова шесть очков (3+3) на старте сезона-2022/23. Он помог отличиться Цуккарелло в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», затем отметился голом и результативной передачей во встрече с «Лос-Анджелес Кингз», после чего оформил две шайбы в игре с «Колорадо Эвеланш».
Во всех трёх предыдущих матчах «Миннесота» потерпела поражения. Тем не менее, это личный рекорд Капризова по результативности в начале кампаний в Национальной хоккейной лиге. Впервые он набирает очки в четырёх матчах подряд. При этом после четырёх матчей в сезоне-2020/21 у него было пять очков (1+4), и в сезоне-2021/22 после такого же стартового отрезка – также пять (0+5).
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