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Передача Орлова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Оттавой», у Овечкина «-1»

Передача Орлова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Оттавой», у Овечкина «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В составе «Оттавы» отличились Дрейк Батерсон (дважды), Шейн Пинто, Тайлер Мотт и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Артём Зуб не отметился результативными действиями.

За «Вашингтон» забивали Ти Джей Оши и Энтони Манта. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности "-1".

В следующем матче «Оттава» сыграет с «Аризоной Койотс», а «Вашингтон» встретится с «Лос-Анджелес Кингз». Матчи пройдут 22 и 23 октября соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2022, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши (Юханссон, Карлсон) – 10:01 (5x3)   0:2 Манта (Орлов, Шири) – 10:35 (5x4)   1:2 Батерсон (Ткачук, Дебринкэт) – 25:48 (4x3)   2:2 Батерсон (Шабо, Ткачук) – 27:39 (5x4)   3:2 Пинто (Мотт, Жозеф) – 45:53 (5x5)   4:2 Мотт – 59:23 (en)   5:2 Дебринкэт (Жиру) – 59:52 (en)
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