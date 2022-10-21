Передача Орлова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Оттавой», у Овечкина «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.
В составе «Оттавы» отличились Дрейк Батерсон (дважды), Шейн Пинто, Тайлер Мотт и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Артём Зуб не отметился результативными действиями.
За «Вашингтон» забивали Ти Джей Оши и Энтони Манта. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности "-1".
В следующем матче «Оттава» сыграет с «Аризоной Койотс», а «Вашингтон» встретится с «Лос-Анджелес Кингз». Матчи пройдут 22 и 23 октября соответственно.
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