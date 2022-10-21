Гол и пас Тренина не принесли «Нэшвиллу» победу с «Коламбусом». У Чинахова – две передачи

В Коламбусе (США) на льду «Нейшнвайд-Арены» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нэшвилл Предаторз» и победил со счётом 5:3.



В составе «Нэшвилла» первые очки в сезоне набрал российский нападающий Яков Тренин. Уже на четвёртой минуте он выступил в качестве ассистента для Таннера Жанно, открывшего счёт. А позже Тренин отличился и сам — ему удался точный бросок от борта под дальнюю штангу. Ещё одну шайбу гостей оформил Райан Джохансен.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Коламбус» уступал после первого (0:2) и второго (1:3) периодов, но в заключительной трети матча забросил сразу четыре шайбы. Дважды за игру партнёрам помог отличиться нападающий Егор Чинахов. Голы у «Коламбуса» на счету Джейка Бина, Джонни Годро (дубль), Джастина Дэнфорта и Ника Бланкенурга.



Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отыграл 22 минуты и 9 секунд с коэффициентом полезности «+2». У Чинахова при двух очках коэффициент «+1». Егор совершил четыре броска – чаще него воротам угрожали только Годро и Дженнер.