Первый номер драфта НХЛ-2018 Расмус Далин установил новый рекорд в истории НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Баффало Сэйбрз». После двух периодов гости впереди — 4:2.

Вторую шайбу в составе «клинков» забросил шведский защитник Расмус Далин, совершивший удачное подключение к атаке. Первый номер драфта НХЛ 2018 года стал первым игроком обороны в истории НХЛ, кому удалось отличиться в каждом из четырёх матчей со старта регулярного чемпионата. Таким образом, 22-летний защитник установил новый рекорд в истории НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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В нынешнем сезоне на счету Далина уже 5 (4+1) результативных действий в четырёх матчах со старта сезона.