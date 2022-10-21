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Бриндамор: Свечников доминировал, но остальные тройки ничего особенного не показали

Бриндамор: Свечников доминировал, но остальные тройки ничего особенного не показали
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор отметил отличную игру российского нападающего «ураганов» Андрея Свечникова в матче с «Эдмонтоном» и посетовал на слабую игру остальных троек команды.

«Свечников доминировал. Его звено сыграло хорошо, а он – очень хорошо. Свечников тащит на себе это звено, Нечас добавляет скорости. Они играют эффективно, поэтому они получили столько игрового времени сегодня. Но этого было недостаточно, остальные тройки ничего особенного не показали. Послушайте, нельзя просто дарить сопернику голы, особенно этой команде», — цитирует главного тренера Bally Sports.

В прошедшем матче российский нападающий оформил первый в карьере хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ. «Каролина» уступила в сверхрезультативном матче со счётом 4:6.

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