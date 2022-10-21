Капризов принёс победу «Миннесоте», Калинская обыграла Касаткину. Главное к утру

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заработал три очка и принёс победу своей команде в матче Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс», российская теннисистка Анна Калинская переиграла другую россиянку Дарью Касаткину в матче 3-го круга турнира в Гвадалахаре, и бойцы Чарльз Оливейра и Ислам Махачев смогли сделать вес перед турниром UFC 280. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Ванкувером».
2. Калинская переиграла Касаткину в матче третьего круга турнира в Гвадалахаре.
3. Чарльз Оливейра и Ислам Махачев уложились в вес перед UFC 280.
4. Передача Орлова не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Оттавой», у Овечкина «-1».
5. Дарья Касаткина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA.
6. Ниманн подал в суд на Карлсена и требует не менее $ 100 млн за ущерб репутации.
7. Первый номер драфта НХЛ — 2018 Расмус Далин установил новый рекорд в истории НХЛ.
8. Джеррард уволен с должности главного тренера «Астон Виллы».
9. Артемий Панарин повторил клубное достижение Брэда Ричардса 11-летней давности.
10. Группа иранских футболистов призвала ФИФА исключить сборную из ЧМ-2022.
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