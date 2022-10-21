Свечников: здорово сделать хет-трик, но отстой, что «Каролина» проиграла

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников остался доволен своими тремя забитыми шайбами в ворота «Эдмонтона», однако итог матча его расстроил. «Каролина» уступила в результативном матче со счётом 4:6.
«Здорово сделать хет-трик, но отстой, что мы проиграли. Партнёры делали мне хорошие передачи, а моя работа – бросать. Сегодня я это делал, бросал и старался забивать. У нас в звене есть «химия», надо продолжать в том же духе. Тяжёлое поражение. У «Эдмонтона» есть элитные игроки, но нам нельзя позволять сопернику забивать шесть. Забивая четыре гола, мы должны выигрывать, но сегодня не получилось», — приводит слова Свечникова официальный сайт «ураганов».
В прошедшем матче российский нападающий оформил первый в карьере хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ. 22-летний форвард установил рекорд «Каролины» по голам в четырёх матчах со старта сезона.
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