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Свечников: здорово сделать хет-трик, но отстой, что «Каролина» проиграла

Свечников: здорово сделать хет-трик, но отстой, что «Каролина» проиграла
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников остался доволен своими тремя забитыми шайбами в ворота «Эдмонтона», однако итог матча его расстроил. «Каролина» уступила в результативном матче со счётом 4:6.

«Здорово сделать хет-трик, но отстой, что мы проиграли. Партнёры делали мне хорошие передачи, а моя работа – бросать. Сегодня я это делал, бросал и старался забивать. У нас в звене есть «химия», надо продолжать в том же духе. Тяжёлое поражение. У «Эдмонтона» есть элитные игроки, но нам нельзя позволять сопернику забивать шесть. Забивая четыре гола, мы должны выигрывать, но сегодня не получилось», — приводит слова Свечникова официальный сайт «ураганов».

В прошедшем матче российский нападающий оформил первый в карьере хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ. 22-летний форвард установил рекорд «Каролины» по голам в четырёх матчах со старта сезона.

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