Новичок «Монреаля» уверенно победил в драке с тафгаем Заком Кассианом
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В Монреале на стадионе «Белл-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Аризону Койотс». Уверенную победу в матче одержали хозяева со счётом 6:2.
«Монреаль» быстро повёл в счёте 3:0, и тафгай «Аризоны» Зак Кассиан вызвал на бой новичка «Канадиенс» Арбера Джекая. Неожиданно за явным преимуществом драку выиграл 21-летний хоккеист «Монреаля». Он с ходу захватил преимущество в драке и серией ударов повалил опытного Кассиана на лёд.
Джекай за пять матчей текущего сезона НХЛ записал на свой счёт одну результативную передачу и 13 штрафных минут. Примечательно, что хоккеист стал первым игроком в истории НХЛ, чья фамилия начинается на букву Х (Xhekaj).
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