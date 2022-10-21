Пашков: жёсткий календарь КХЛ негативно влияет на качество игры в лиге

Олимпийский чемпион Александр Пашков высказал мнение, что качество хоккея на старте сезона КХЛ не соответствует ожиданиям болельщиков, а команды не готовы к насыщенному графику из 68 игр.

«Очень сложная тема. С одной стороны, это хорошо, что в условиях железного занавеса видим много клубного хоккея. С другой стороны, нашему сообществу нужно найти ответ на вопрос: а какого уровня этот хоккей? Мы растём, топчемся на месте или даже деградируем? Изначально идея о 68-матчевом регулярном чемпионате вызывала некоторые сомнения. Особенно на фоне массового отъезда легионеров и кадровых проблем — например, во вратарских линиях. Существовали опасения, что качество команд и лиги в целом не позволит «переварить» рекордное количество матчей. На мой взгляд, нынешняя осень показывает справедливость этих опасений.

Это сказывается на уровне хоккея — в целом по лиге он очень средний. Даже традиционные лидеры — Омск, Казань, Челябинск — в новых кадровых условиях оказались не готовы к такому ритму чемпионата, идут провалы. Что уж говорить о середняках и аутсайдерах. Это не только мои наблюдения. Посмотрите на полупустые трибуны. Даже в традиционных хоккейных городах, где раньше было много аншлагов, в лучшем случае 50-процентная посещаемость. Только вчера получили три тысячи зрителей в Хабаровске, Череповце, Москве.

Считаю, что нам нужно вернуться к обсуждению календаря. Игр без тренировочного процесса не бывает — как и роста мастерства. Многие наши хоккеисты ещё не получили полного профессионального образования. Получить его они могут не в самолётах, а на льду — во время тренировок. При составлении календаря необходимо привлекать науку. С её помощью сможем найти правильную пропорцию между играми и тренировками. В конце концов, не нужно забывать, что могущество советского хоккея базировалось на тренировочном процессе, на тренерском мастерстве. Может быть, в НХЛ, где собраны лучшие хоккеисты мира, конвейер из 82 игр и работает. Но у нас, повторюсь, только два-три клуба оказались готовы к такому жёсткому календарю. Делайте выводы», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

В сентябре был установлен антирекорд посещаемости в КХЛ. Среднее число болельщиков на трибунах за месяц было одним из самых низких с момента создания лиги в 2008 году. Ранее бывший нападающий сборной России Алексей Терещенко заявлял о низком уровне хоккея в КХЛ.