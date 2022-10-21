«Многие игроки КХЛ не умеют кататься». Канарейкин — о падении уровня хоккея в лиге

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказал своё мнение о снижении общего уровня хоккея в КХЛ и отметил, что многолетние лидеры лиги сильно подсдали.
«Современному российскому хоккею не хватает качества. Мастерство сегодня усреднилось, лидеры, которые были лицом лиги, подсдали.
Конечно, я могу отметить Хайруллина в Санкт-Петербурге, Глотова — он очень хорошо начал сезон, но всё-таки, к сожалению, это единичные случаи. Ещё хочу отметить, что просели мы и в подготовке в коньках — действительно хуже стали кататься.
Школа СССР — это первоклассное катание, и на этом аспекте мы в те времена концентрировались. А сейчас многие игроки не умеют кататься — защитники не могут правильно подойти, подстроиться и верно войти в контакт. Этот момент тоже серьёзный и на него нужно обращать внимание», — цитирует Канарейкина «МК».
Ранее многие заслуженные хоккеисты и тренеры высказывались о снижении уровня игры в КХЛ. В их числе олимпийский чемпион Пашков, который отмечал негативное влияние увеличения количества игр в чемпионате.
- 21 октября 2022
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