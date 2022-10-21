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Форвард «Торонто» Марнер: приятно наблюдать за спокойствием Самсонова в воротах

Форвард «Торонто» Марнер: приятно наблюдать за спокойствием Самсонова в воротах
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер похвалил российского вратаря команды Илью Самсонова за отличную игру в матче с «Далласом» (3:2 ОТ).

«Сегодня вечером он снова сделал для нас пару крупных сейвов. Приятно было наблюдать за его спокойствием в воротах и всё в таком духе.

Я не думаю, что эта победа случилась бы без отличной игры нашего вратаря. Он сделал пару больших сейвов, удерживал нас в игре, держал её в напряжении», — цитирует форварда Sportsnet.

В прошедшей игре российский голкипер сделал 26 сейвов из 28 бросков. В текущем сезоне Самсонов выиграл все три матча, которые начинал в старте. Процент отражённых бросков составил 92,7%. В прошедшее межсезонье Самсонов подписал однолетнее соглашение с «Мэйпл Лифс» на сумму $ 1,8 млн.

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