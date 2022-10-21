Форвард «Торонто» Марнер: приятно наблюдать за спокойствием Самсонова в воротах
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митч Марнер похвалил российского вратаря команды Илью Самсонова за отличную игру в матче с «Далласом» (3:2 ОТ).
«Сегодня вечером он снова сделал для нас пару крупных сейвов. Приятно было наблюдать за его спокойствием в воротах и всё в таком духе.
Я не думаю, что эта победа случилась бы без отличной игры нашего вратаря. Он сделал пару больших сейвов, удерживал нас в игре, держал её в напряжении», — цитирует форварда Sportsnet.
В прошедшей игре российский голкипер сделал 26 сейвов из 28 бросков. В текущем сезоне Самсонов выиграл все три матча, которые начинал в старте. Процент отражённых бросков составил 92,7%. В прошедшее межсезонье Самсонов подписал однолетнее соглашение с «Мэйпл Лифс» на сумму $ 1,8 млн.
Комментарии
- 21 октября 2022
-
13:52
-
13:11
-
12:53
-
12:21
-
12:10
-
11:56
-
11:36
-
11:02
-
10:28
-
10:04
-
09:40
-
09:25
-
09:06
-
08:48
-
08:30
-
08:30
-
08:21
-
08:10
-
07:35
-
07:12
-
07:07
-
07:05
-
06:58
-
06:48
-
06:37
-
06:26
-
06:21
-
06:11
-
06:06
-
05:40
-
05:23
-
04:51
-
04:45
-
04:37
-
04:02
Партнерский контент