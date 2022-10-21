Третьяк открыл новый ледовый каток в Грозном

Президент ФХР Владислав Третьяк посетил торжественное открытие ледового катка в Грозном и вручил принимающей стороне ценный подарок – свитер сборной СССР со своим игровым номером и автографами легенд хоккея. Также было объявлено о создании новой хоккейной школы в Грозном.



«Спорт объединяет людей, через спорт мы воспитываем патриотов, дисциплинированных и здоровых граждан. Благодарю руководство и жителей региона за вклад в создание хоккейной инфраструктуры, за стремление развивать хоккей. Надеюсь, наш любимый вид спорта приживётся в Грозном и его популярность будет расти. Когда созданы условия для занятий хоккеем, появляются сильные игроки. Надеемся, что на новой арене свои первые шаги сделают будущие звёзды», — цитирует Третьяка официальный сайт ФХР.



Ледовый каток открылся на базе Нефтяного государственного университета.