Американский форвард «Оттавы» остался недоволен силовым приёмом Овечкина

Сегодня состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:2.

В начале третьего периода при счёте 2:2 российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин жёстким силовым приёмом встретил в центральном круге нападающего «Оттавы» Тайлера Мотта. Американец толкнул россиянина в спину и устроил перепалку на скамейке запасных. Примечательно, что Мотт в концовке матча выиграл скоростной забег у Овечкина и забросил шайбу в пустые ворота «Вашингтона».

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В прошедшем матче Овечкин не отметился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-2». В нынешнем сезоне НХЛ российский нападающий принял участие в пяти матчах, в которых записал в свой актив две заброшенные шайбы и три результативные передачи при полезности «-4» и двух минутах штрафного времени.