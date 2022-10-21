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Иван Мирошниченко вернулся к тренировкам после курса лечения от онкологии

Иван Мирошниченко вернулся к тренировкам после курса лечения от онкологии
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Нападающий Иван Мирошниченко приступил к тренировкам с командой Всероссийской хоккейной лиги «Омские Крылья», сообщает официальный сайт омского клуба.

В марте у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам.

«Всем привет, рад вернуться! Ждите!» — сказал Мирошниченко в видеообращении на официальной странице клуба «ВКонтакте».

Права на видео принадлежат ХК «Омские Крылья». Посмотреть видео можно на официальной странице клуба «ВКонтакте».

В прошлом сезоне за «Омские Крылья» в ВХЛ он провёл 31 матч, в которых отметился 16 (10+6) результативными действиями при показателе полезности «-9» и шести минутах штрафного времени. Молодого хоккеиста задрафтовал в 2022 году «Вашингтон» в первом раунде под общим 20-м номером.

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