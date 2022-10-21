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Арбитр НХЛ помог отличиться хоккеисту «Калгари», отдав голевую передачу коньком

Арбитр НХЛ помог отличиться хоккеисту «Калгари», отдав голевую передачу коньком
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:3.

На последней минуте второго периода при счёте 4:1 в пользу «Баффало» хоккеист «Калгари» Тревор Льюис бросил по воротам из средней зоны, шайба отскочила от вратаря и попала в арбитра. Судья попытался отъехать от шайбы, но неловким движением пнул её коньком по направлению к нападающему «Калгари» Джонатану Юбердо. Форвард «огоньков» быстро соориентировался и отдал голевой пас на того же Льюиса, который за три секунды до конца второго периода сократил отставание в счёте до двух шайб.

Однако данный эпизод не помог «Калгари», который потерпел первое поражение в текущем сезоне НХЛ.

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