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Андрей Свечников встал в один ряд с легендами «Каролины» Фрэнсисом и Тарджоном

Андрей Свечников встал в один ряд с легендами «Каролины» Фрэнсисом и Тарджоном
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников впервые в карьере оформил хет-трик. Это произошло во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз».

Как отмечает пресс-служба НХЛ, этот матч стал для форварда 14-м с 2+ голами. Лишь шесть хоккеистов в возрасте до 23 лет в истории франшизы добирались до этой отметки: Сильвен Тарджон (30), Себастьян Ахо (22), Джефф Сандерсон (19), Рон Фрэнсис (18), Джефф Скиннер (15) и Эрик Стаал (14).

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.

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