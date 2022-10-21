Кирилл Капризов — лидер НХЛ по голам на отрезке с 10 февраля

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ).

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», форвард «дикарей» забросил больше всех шайб в лиге на отрезке с 10 февраля. На счету Капризова 31 гол. За ним расположился нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший 30 шайб. Третье и четвёртое место заняли капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос и нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм. За ними: Коул Кофилд (26) из «Монреаль Канадиенс», Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» и Коннор Макдэвид из «Эдмотон Ойлерз» (оба — по 25).

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.