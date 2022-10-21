«Я верю, что это конец». Главный тренер «Миннесоты» — о завершении неудачной серии клуба

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон поделился эмоциями после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ). Клуб, впервые выиграв в сезоне-2022/2023, прервал серию из трёх поражений на старте.

«Мы сделали это. Мы сделали. Я верю в это. Честно. Я верю, что это конец. Покажем ли мы какие-то признаки этого в субботу в Бостоне? Вероятно. Но я думаю, что теперь мы сможем пройти через это непростое время немного лучше и с большей легкостью благодаря победе», — приводит слова Эвасона The Athletic.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 4:3.