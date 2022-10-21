Капризов — второй в «Миннесоте» по числу голов в овертаймах

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ). Форвард «дикарей» принёс победу своей команде, забив гол в овертайме.



Как отмечает пресс-служба НХЛ, Капризов забросил пятую шайбу в карьере за пределами основного времени. По этому показателю он уступает лишь одному хоккеисту в команде — защитнику Мэтту Дамбе, забившему шесть голов в овертайме.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Ванкувер Кэнакс». Хозяева одержали в этом матче победу в овертайме со счётом 4:3.

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