Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лучшее начало сложно придумать». И. Воробьёв поделился эмоциями после разгрома «Барыса»

«Лучшее начало сложно придумать». И. Воробьёв поделился эмоциями после разгрома «Барыса»
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о разгромной победе команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом». Магнитогорцы забросили астанинскому коллективу пять шайб и не пропустили. Шат-аут оформил голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, отразивший все 19 бросков по своим воротам. Кроме того, магнитогорский клуб одержал четвёртую победу в пяти матчах.

«Лучшее начало сложно придумать. Мы забили голы «пять на пять», наше большинство выглядело здорово. Да, сегодня всё получилось, но бывают и другие матчи. Очень солидно, быстро сыграли сегодня, [давали] пасы в клюшку. Никонцев уже катался дома с тренером по развитию. Поднабрал физику и вернулся в состав. Толя классно вошёл в игру — одну забил, парочку отдал, был одном из лидеров на льду. Приятно такое наблюдать», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

Новость по теме
«Металлург» всухую разгромил «Барыс», прервав трёхматчевую победную серию астанинцев
Новость по теме
Василий Кошечкин стал первым вратарём в истории КХЛ, сыгравшим 90 матчей на ноль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022