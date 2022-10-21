«Лучшее начало сложно придумать». И. Воробьёв поделился эмоциями после разгрома «Барыса»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о разгромной победе команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом». Магнитогорцы забросили астанинскому коллективу пять шайб и не пропустили. Шат-аут оформил голкипер «Металлурга» Василий Кошечкин, отразивший все 19 бросков по своим воротам. Кроме того, магнитогорский клуб одержал четвёртую победу в пяти матчах.

«Лучшее начало сложно придумать. Мы забили голы «пять на пять», наше большинство выглядело здорово. Да, сегодня всё получилось, но бывают и другие матчи. Очень солидно, быстро сыграли сегодня, [давали] пасы в клюшку. Никонцев уже катался дома с тренером по развитию. Поднабрал физику и вернулся в состав. Толя классно вошёл в игру — одну забил, парочку отдал, был одном из лидеров на льду. Приятно такое наблюдать», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.

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