Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Слафковски об игре против Овечкина: мечта, это словно играть в НХЛ на PS4 в реальной жизни

Слафковски об игре против Овечкина: мечта, это словно играть в НХЛ на PS4 в реальной жизни
Комментарии

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски поделился эмоциями от первых матчей в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, 18-летний словацкий форвард ответил на вопрос, какие эмоции он испытывал от игры против капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Это было забавно. Я звонил своим друзьям и говорил, что играл против Кросби. Затем звонил и говорил, что играл против Овечкина. Это словно мечта, это словно играть в НХЛ на PS4 в реальной жизни. Это очень круто, я получаю удовольствие от каждой секунды, которую провожу на льду», — сказал Слафковски TSN.

Напомним, форвард провёл пять матчей в текущем сезоне и набрал одно (1+0) очко. Он был выбран «Монреалем» первым номером на драфте-2022.

Новость по теме
«Даже не помню, как забил. Главное — хорошо отпраздновал». Слафковски о первой шайбе в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022