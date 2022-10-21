Слафковски об игре против Овечкина: мечта, это словно играть в НХЛ на PS4 в реальной жизни
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Юрай Слафковски поделился эмоциями от первых матчей в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, 18-летний словацкий форвард ответил на вопрос, какие эмоции он испытывал от игры против капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и лидера «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Это было забавно. Я звонил своим друзьям и говорил, что играл против Кросби. Затем звонил и говорил, что играл против Овечкина. Это словно мечта, это словно играть в НХЛ на PS4 в реальной жизни. Это очень круто, я получаю удовольствие от каждой секунды, которую провожу на льду», — сказал Слафковски TSN.
Напомним, форвард провёл пять матчей в текущем сезоне и набрал одно (1+0) очко. Он был выбран «Монреалем» первым номером на драфте-2022.
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