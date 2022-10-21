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СКА дважды чуть не упустил победу в матче с «Куньлунем», однако всё равно выиграл

СКА дважды чуть не упустил победу в матче с «Куньлунем», однако всё равно выиграл
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал китайский «Куньлунь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Воробьёв (Яшкин) – 10:26 (5x5)   1:1 Фу (Лесли) – 23:40 (5x5)   2:1 Жафяров (Хайруллин, Глотов) – 29:15 (5x5)   2:2 Родевальд (Сомерби, Ип) – 39:24 (5x5)   3:2 Хуснутдинов (Воробьёв, Фальковский) – 46:22 (5x5)

На 11-й минуте Михаил Воробьёв с передачи Дмитрия Яшкина вывел СКА вперёд. На 24-й минуте Паркер Фу после паса Зака Лесли сравнял счёт. На 30-й минуте Дамир Жафяров точным броском поразил ворота китайской команды. На 40-й минуте Джек Родевальд во второй раз сравнял счёт. На 47-й минуте Марат Хуснутдинов забил третий гол СКА.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 23 октября в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». СКА 24 октября примет «Локомотив».

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