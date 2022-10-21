СКА дважды чуть не упустил победу в матче с «Куньлунем», однако всё равно выиграл

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал китайский «Куньлунь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0).

На 11-й минуте Михаил Воробьёв с передачи Дмитрия Яшкина вывел СКА вперёд. На 24-й минуте Паркер Фу после паса Зака Лесли сравнял счёт. На 30-й минуте Дамир Жафяров точным броском поразил ворота китайской команды. На 40-й минуте Джек Родевальд во второй раз сравнял счёт. На 47-й минуте Марат Хуснутдинов забил третий гол СКА.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 23 октября в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». СКА 24 октября примет «Локомотив».