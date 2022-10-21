ЦСКА одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв «Автомобилист»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).
На 10-й минуте Константин Окулов вывел армейцев вперёд. Спустя 132 секунды Фредрик Классон удвоил преимущество московской команды. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Слепышев и Андрей Светлаков. За 18 секунд до завершения второго периода Анатолий Голышев, реализовав двойное большинство, сократил отставание до минимума. Ему в этом помогли Патрис Кормье и Ник Эберт. На 57-й минуте гол забил Сергей Плотников. Точку поставил Виталий Абрамов — 4:1.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 23 октября в гостях сыграет с «Сочи». ЦСКА 24 октября примет «Трактор».
- 21 октября 2022
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