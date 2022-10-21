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ЦСКА одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв «Автомобилист»

ЦСКА одержал седьмую победу подряд, уверенно обыграв «Автомобилист»
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2022, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Окулов – 09:37 (5x5)   2:0 Классон (Слепышев, Светлаков) – 11:49 (5x5)   2:1 Голышев (Кормье, Эберт) – 39:42 (5x3)   3:1 Плотников (Дуда, Слепышев) – 56:23 (5x5)   4:1 Абрамов (Карнаухов) – 59:02 (en)

На 10-й минуте Константин Окулов вывел армейцев вперёд. Спустя 132 секунды Фредрик Классон удвоил преимущество московской команды. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Антон Слепышев и Андрей Светлаков. За 18 секунд до завершения второго периода Анатолий Голышев, реализовав двойное большинство, сократил отставание до минимума. Ему в этом помогли Патрис Кормье и Ник Эберт. На 57-й минуте гол забил Сергей Плотников. Точку поставил Виталий Абрамов — 4:1.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 23 октября в гостях сыграет с «Сочи». ЦСКА 24 октября примет «Трактор».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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