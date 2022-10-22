Никита Кучеров в матче с «Флоридой» отдал шестой результативный пас в новом сезоне НХЛ

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23 с «Флоридой Пантерз», который в эти минуты проходит на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены». Идёт второй период, счёт – 1:1.



На 14-й минуте «Тампа» реализовала большинство, когда Виктор Хедман и Никита Кучеров выступили ассистентами канадского форварда Стивена Стэмкоса. Он отличается абсолютно во всех матчах команды в этом сезоне — для него это уже седьмая шайба.

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Кучеров пока не отметился ни одним голом в стартовавшем сезоне НХЛ, но при этом у него уже шесть передач. В стартовой игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» он помог отличиться тому же Стэмкосу. Затем Никита оформил ассистентский дубль в матче с «Питтсбургом», а ещё через три дня повторил этот результат во встрече с «Филадельфией». Примечательно, что во всех трёх предыдущих матчах с голевыми передачами Кучерова «Тампа» потерпела поражения.