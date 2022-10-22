Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Тампы» Пойнт: у нас есть ребята, которым нужно прибавлять, и им за это платят

Форвард «Тампы» Пойнт: у нас есть ребята, которым нужно прибавлять, и им за это платят
Комментарии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт остался доволен действиями своей команды в матче с «Флоридой» (3:2 ОТ). Форвард «молний» забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме.

«Нам нужны были голы от других ребят в команде, чтобы активизироваться. У нас есть один парень, который забивает большинство наших голов (речь идёт о Стивене Стэмкосе. — Прим. «Чемпионата»). У нас есть ребята, которым нужно добавлять, и нам за это платят.

Против этих парней всегда тяжело играть, это всегда весёлая игра. С «Флоридой» всегда быстрые игры с плотным форчекингом. Приятно было выиграть этот матч», — цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ.

Капитан «молний» Стивен Стэмкос забил в пятой игре подряд и имеет на своём счету семь голов в пяти матчах. «Тампа» одержала вторую победу в сезоне.

Новость по теме
Две передачи Кучерова и дубль Пойнта принесли «Тампе» победу над «Флоридой»
Американский хулиган избил лежащего на льду Кучерова. Видео подлого поступка Ткачука Американский хулиган избил лежащего на льду Кучерова. Видео подлого поступка Ткачука
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022