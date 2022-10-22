Форвард «Тампы» Пойнт: у нас есть ребята, которым нужно прибавлять, и им за это платят

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт остался доволен действиями своей команды в матче с «Флоридой» (3:2 ОТ). Форвард «молний» забросил две шайбы, в том числе победную в овертайме.
«Нам нужны были голы от других ребят в команде, чтобы активизироваться. У нас есть один парень, который забивает большинство наших голов (речь идёт о Стивене Стэмкосе. — Прим. «Чемпионата»). У нас есть ребята, которым нужно добавлять, и нам за это платят.
Против этих парней всегда тяжело играть, это всегда весёлая игра. С «Флоридой» всегда быстрые игры с плотным форчекингом. Приятно было выиграть этот матч», — цитирует Пойнта официальный сайт НХЛ.
Капитан «молний» Стивен Стэмкос забил в пятой игре подряд и имеет на своём счету семь голов в пяти матчах. «Тампа» одержала вторую победу в сезоне.
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