Марченко забросил четыре шайбы в трёх стартовых матчах за фарм-клуб «Коламбуса»

Нападающий «Кливленд Монстерс» Кирилл Марченко минувшей ночью забросил четвёртую шайбу в текущем сезоне Американской хоккейной лиги. Он делит первую строчку в списке снайперов АХЛ.

Марченко участвовал в предсезонных матчах НХЛ в составе «Коламбус Блю Джекетс», но был отправлен в фарм-клуб перед стартом регулярного сезона. В текущем сезоне АХЛ 22-летний форвард провёл три матча за «Кливленд Монстерс», в которых набрал пять (4+1) очков.

22-летний уроженец Барнаула был задрафтован «Коламбусом» в 2018 году под общим 49-м номером. В прошлом сезоне нападающий выступал в КХЛ за питерский СКА, где в 39 матчах набрал 20 очков – забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Всего в КХЛ Марченко провёл 114 матчей, в которых набрал 64 очка – забил 34 гола и отдал 30 результативных передач. Показатель полезности за карьеру в КХЛ составил «+31».