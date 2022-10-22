«Разбегаюсь, и через забор — раз!» Крикунов вспомнил, как убегал из военкомата

Бывший советский хоккеист и заслуженный тренер России Владимир Крикунов вспомнил, как убегал из военкомата, чтобы избежать призыва в армию.

«Думал, что набор в армию уже закончился, июль месяц. Пришёл к военкому: «Хочу сняться с учёта». Тот начал доставать моё личное дело, а я смотрю там вверху крупными буквами: «Хоккей». Спецнабор ещё шёл, меня сразу направили во двор, а там уже человек 10-15 таких же бедолаг стоит, рядом солдаты-охранники. Походил по двору, смотрю, что-то мне это дело не нравится.

Разбегаюсь, и через забор — раз! Часовой на вышке окрикнул, но меня больше интересовало, начнёт ли он в спину стрелять. Пронесло! Убежал, короче. Приехал во дворец к Черенкову. Говорю: «Собирался переходить в «Спартак», но меня арестовали». Стали выяснять, оказывается, на меня директива пришла — должны были отправить в СКА (Куйбышев). Но как-то Черенков меня «отмазал», — цитирует Крикунова «Спорт уик-энд».

Ранее Крикунов рассказывал о своей встрече на льду с Горди Хоу в рамках матчей в Северной Америке. Крикунов являлся главным тренером национальных команд России, Белоруссии и Казахстана. В бытность игроком в составе сборной СССР участвовал в первом Кубке Канады 1976 года.