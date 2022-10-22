«Разбегаюсь, и через забор — раз!» Крикунов вспомнил, как убегал из военкомата

Бывший советский хоккеист и заслуженный тренер России Владимир Крикунов вспомнил, как убегал из военкомата, чтобы избежать призыва в армию.
«Думал, что набор в армию уже закончился, июль месяц. Пришёл к военкому: «Хочу сняться с учёта». Тот начал доставать моё личное дело, а я смотрю там вверху крупными буквами: «Хоккей». Спецнабор ещё шёл, меня сразу направили во двор, а там уже человек 10-15 таких же бедолаг стоит, рядом солдаты-охранники. Походил по двору, смотрю, что-то мне это дело не нравится.
Разбегаюсь, и через забор — раз! Часовой на вышке окрикнул, но меня больше интересовало, начнёт ли он в спину стрелять. Пронесло! Убежал, короче. Приехал во дворец к Черенкову. Говорю: «Собирался переходить в «Спартак», но меня арестовали». Стали выяснять, оказывается, на меня директива пришла — должны были отправить в СКА (Куйбышев). Но как-то Черенков меня «отмазал», — цитирует Крикунова «Спорт уик-энд».
Ранее Крикунов рассказывал о своей встрече на льду с Горди Хоу в рамках матчей в Северной Америке. Крикунов являлся главным тренером национальных команд России, Белоруссии и Казахстана. В бытность игроком в составе сборной СССР участвовал в первом Кубке Канады 1976 года.
- 22 октября 2022
-
12:46
-
12:18
-
12:03
-
11:45
-
11:29
-
11:03
-
10:33
-
10:07
-
09:51
-
09:32
-
09:13
-
08:51
-
08:29
-
07:06
-
06:44
-
06:23
-
05:31
-
04:33
-
03:46
- 21 октября 2022
-
23:57
-
23:25
-
23:00
-
22:56
-
22:36
-
22:16
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
21:24
-
21:18
-
21:09
-
20:55
-
20:28
-
19:51
-
19:30