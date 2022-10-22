Паршин: уровень словацкой лиги удивил — там играют в более атакующий хоккей, чем в КХЛ

Нападающий «Югры» Денис Паршин рассказал, почему выбрал для продолжения карьеры команду из Ханты-Мансийска, и сравнил уровень чемпионата Словакии с КХЛ.

«Для меня переезд в Ханты-Мансийск — новый этап в карьере. После расторжения с «Нефтехимиком» посмотрели рынок КХЛ, особых предложений не увидели. В этот момент позвонил генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев, пригласил в команду. Были сомнения, ехать ли в Ханты-Мансийск? Нет, знал, что здесь команда уровня КХЛ, которая решает только максимальные задачи. Мне это интересно.

Моя игра в чемпионате Словакии? В «Кошице» получил бесценный опыт. Уровень словацкой лиги удивил — там играют в более атакующий хоккей, чем в КХЛ, никто не сидит в своей зоне, все быстро проходят центр площадки, всё в динамике! Да, общий уровень мастерства в КХЛ, наверное, повыше, но в Экстралиге очень современный хоккей. И всё построено на позитиве, на улыбках, на доверии к игрокам. Это тоже бросилось в глаза», — цитирует Паршина Russia-Hockey.ru.

В конце сентября «Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с Паршиным. Контракт с нападающим «Нефтехимик» подписал этой весной. Соглашение было рассчитано на один сезон. В активе нападающего 699 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 404 очка: забросил 182 шайбы и отдал 222 результативные передачи. Денис также выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Торпедо», «Авангард», «Металлург» (Магнитогорск) и «Динамо» (Рига).

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