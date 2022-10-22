Паршин: уровень словацкой лиги удивил — там играют в более атакующий хоккей, чем в КХЛ

Нападающий «Югры» Денис Паршин рассказал, почему выбрал для продолжения карьеры команду из Ханты-Мансийска, и сравнил уровень чемпионата Словакии с КХЛ.
«Для меня переезд в Ханты-Мансийск — новый этап в карьере. После расторжения с «Нефтехимиком» посмотрели рынок КХЛ, особых предложений не увидели. В этот момент позвонил генеральный менеджер «Югры» Сергей Гусев, пригласил в команду. Были сомнения, ехать ли в Ханты-Мансийск? Нет, знал, что здесь команда уровня КХЛ, которая решает только максимальные задачи. Мне это интересно.
Моя игра в чемпионате Словакии? В «Кошице» получил бесценный опыт. Уровень словацкой лиги удивил — там играют в более атакующий хоккей, чем в КХЛ, никто не сидит в своей зоне, все быстро проходят центр площадки, всё в динамике! Да, общий уровень мастерства в КХЛ, наверное, повыше, но в Экстралиге очень современный хоккей. И всё построено на позитиве, на улыбках, на доверии к игрокам. Это тоже бросилось в глаза», — цитирует Паршина Russia-Hockey.ru.
В конце сентября «Нефтехимик» объявил о расторжении контракта с Паршиным. Контракт с нападающим «Нефтехимик» подписал этой весной. Соглашение было рассчитано на один сезон. В активе нападающего 699 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 404 очка: забросил 182 шайбы и отдал 222 результативные передачи. Денис также выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Торпедо», «Авангард», «Металлург» (Магнитогорск) и «Динамо» (Рига).
- 22 октября 2022
-
12:46
-
12:18
-
12:03
-
11:45
-
11:29
-
11:03
-
10:33
-
10:07
-
09:51
-
09:32
-
09:13
-
08:51
-
08:29
-
07:06
-
06:44
-
06:23
-
05:31
-
04:33
-
03:46
- 21 октября 2022
-
23:57
-
23:25
-
23:00
-
22:56
-
22:36
-
22:16
-
22:11
-
21:46
-
21:45
-
21:24
-
21:18
-
21:09
-
20:55
-
20:28
-
19:51
-
19:30