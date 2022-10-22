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Бурмистров — о дерби с «Салаватом Юлаевым»: один из самых важных матчей для болельщиков

Бурмистров — о дерби с «Салаватом Юлаевым»: один из самых важных матчей для болельщиков
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Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым». Предстоящая встреча станет второй в сезоне между этими командами, которую называют «зелёным дерби».

«Один из самых важных матчей в регулярном чемпионате для болельщиков. Для нас – очередная игра с серьёзным соперником, которого нужно обыгрывать.

«Салават Юлаев» изменился по сравнению с предыдущим матчем в Уфе? По игре, думаю, не поменялся, много молодёжи, быстрая команда, техничная. Победа над «Магниткой» повлияла на настрой? Сто процентов. Нам нужна была любая победа – мы её добились. Сейчас нужно идти дальше вперёд, играть так же, как против «Магнитки», – цитирует форварда официальный сайт казанцев.

Предстоящий матч пройдёт сегодня, 22 октября. Начало встречи — в 17:00 мск.

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