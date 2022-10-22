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Наставник «Витязя» Буцаев прокомментировал поражение в матче с «Сибирью»

Наставник «Витязя» Буцаев прокомментировал поражение в матче с «Сибирью»
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвёл итоги встречи с «Сибирью» (3:4 Б), а также рассказал про частые удаления его клуба.

«Хотел бы поблагодарить ребят за этот матч. Проявили характер, проявили те мужские хоккейные качества, которые должны присутствовать в настоящей команде. Поэтому сегодня, наверное, это очко в психологическом плане больше, чем в количественном, заработали. Ещё раз говорю: спасибо ребятам. Даже понеся потери в игре, мы показали, что мы есть команда.

Много удалений? Наверное, эти удаления и сломали начало игры. Но здесь, наверное, всё-таки эмоции, желания. В заключительной игре выездной хотели проявить себя достойно, и это получилось. Несмотря на то что мы проигрывали 1:3, но были все шансы у нас и в овертайме, и в третьем периоде отличиться. К сожалению, не случилось.

Что с Романом Абросимовым? Повреждение мягких тканей руки, насколько серьёзно, не готов сказать.

Сроки восстановления Граоваца? В ближайшие игры точно нет», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

После победы «Сибирь» занимает четвёртую строчку в таблице Восточной конференции, «Витязь» расположился на седьмом месте в таблице на Западе.

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