Мартемьянов: команда не смогла перезагрузиться в игре от атаки к обороне

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Витязем», а также рассказал, что команды приезжают в Новосибирск с Дальнего Востока в лучшей форме, чем из Москвы.



«Сложный матч был. Начали неплохо, лезли на ворота, зарабатывали фолы. Выглядели, конечно, посвежее, инициативой владели полностью. Считаю, что первый пропущенный гол был необязательный, но сегодня в атаке у нас многое получалось. В конце третьего периода постарались сыграть по счёту. Команда, честно говоря, перезагрузиться не смогла в игре от атаки к обороне. Соперник забил два гола, всё-таки лезли уже на ворота со всех сторон, на пятак, и забили трудовые голы. Овертайм прошёл тоже в интересной борьбе, считаю. Думаю, матч по накалу болельщикам тоже понравился. По буллитам смогли соперника одолеть.



Учитывая, что у «Витязя» это шестое поражение подряд, закономерна ли концовка третьего периода? Я знаю многих ребят из той команды и знаю тренерский штаб. Вообще, команда очень крепкая, добротная в этом сезоне. В таблице, как и мы, тоже очков набрали. Мы с ними играли в Подмосковье, очень хорошая команда, организованная. Я думаю, что у них с вхождением в плей-офф не будет проблем. Я так понимаю, у них какие-то проблемы кадровые начались, это может команду подкосить.



Удивило, что приехавший с Дальнего Востока соперник плохо начал первый период? Анализируя прошлогодний чемпионат, к нам с Дальнего Востока приезжают ещё в лучшей форме, чем из Москвы. Стереотип такой, что команда приезжает с Дальнего Востока и здесь стоит — я не поверю, я смотрел всю разминку их. Команда очень живо выглядела, заряженно. Я считаю, их подкосило удаление, в формате пять на четыре мы сегодня играли очень неплохо. Даже не считая то, что мы забили голы в большинстве, нагнетали обстановку постоянно, контролировали шайбу, шла угроза на ворота.



Сказалась ли пауза в четыре дня? Возможно. Немного потеряли ритм, но парни сыграли очень плотный календарь, через день практически. Мы дали два выходных. Кто помоложе ребята приходили, занимались в зале. Фактически два дня покатались, и всё. Естественно, чувство игры чуть-чуть потеряно, не совсем в своей тарелке были.



Когда восстановится Никита Шашков? Пока понимания нет, Никита лечится, но в зале занимается ежедневно», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Следующий матч «Сибирь» сыграет 25 октября дома со «Спартаком». «Витязь» 26 октября проведёт на своём льду матч с «Куньлунем».