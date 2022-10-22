Нападающий «Сибири» Сетдиков: выходили на третий период играть на победу

Нападающий «Сибири» Никита Сетдиков подвёл итоги встречи с »Витязем» (4:3 Б).
«Удивило ли плохое начало от «Витязя»? Судя по тому сезону, те, кто приезжают с Дальнего Востока, они как будто свежее выглядят. Больше настроя, кажется, даже у них. Нет такого, что оттуда они едут несвежими. Они часто не катаются здесь утром, больше спят. Так что они в хорошей форме приехали.
После первого периода отпустили инициативу? Не скажу. Во втором периоде же ещё забили и выигрывали 3:0. Потом гол — 3:1. Выходили на третий период играть на победу. Не дать ни одного очка заработать противнику. Не скажу, что мы как-то откатились. Просто играли по счёту, по игре.
Ожидаемо «Витязь» прибавил в конце? Не видел, как играет «Витязь», сколько у них поражений, как они третий период играют. Я смотрю только за нами.
Была пауза в четыре дня? Отдохнули, больше эмоций. Чуть-чуть микропауза была. Думаю, больше нам на пользу», — передаёт слова Сетдикова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
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