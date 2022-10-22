Форвард «Вашингтона» Кузнецов вернулся в звено к Александру Овечкину

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере» сообщил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после дисквалификации вернулся в звено к Александру Овечкину.

Напомним, Кузнецова дисквалифицировали на одну игру за удар по лицу защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза. Ранее главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт развёл Кузнецова и Овечкина в равных составах и большинстве.

Линия нападения:



Овечкин — Кузнецов — Шири;

Юханссон — Строум — Оши;

Протас — Эллер — Манта;

Снивли — Дауд — Хэтэуэй.



Линия защиты:



Орлов — Карлсон;

Фехервари — Йенсен;

Густафссон — ван Римсдайк.

«Вашингтон» после пяти сыгранных встреч набрал четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.