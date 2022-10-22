Форвард «Вашингтона» Кузнецов вернулся в звено к Александру Овечкину
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере» сообщил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после дисквалификации вернулся в звено к Александру Овечкину.
Напомним, Кузнецова дисквалифицировали на одну игру за удар по лицу защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза. Ранее главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт развёл Кузнецова и Овечкина в равных составах и большинстве.
Линия нападения:
Овечкин — Кузнецов — Шири;
Юханссон — Строум — Оши;
Протас — Эллер — Манта;
Снивли — Дауд — Хэтэуэй.
Линия защиты:
Орлов — Карлсон;
Фехервари — Йенсен;
Густафссон — ван Римсдайк.
«Вашингтон» после пяти сыгранных встреч набрал четыре очка и занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.
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