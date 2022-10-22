Форвард минского «Динамо» забил гол с отрицательного угла от спины вратаря «Локомотива»

В данный момент в Минске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. Местное «Динамо» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Идёт второй период, счёт 4:2 в пользу хозяев.
На седьмой минуте второго периода шайбу в ворота гостей забросил Михаил Шалагин с передач Никиты Пышкайло и Вадима Мороза. Нападающий минчан бросил с отрицательного угла, в расчёте на рикошет от спины голкипера «Локомотива» Даниила Исаева.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Михаил Шалагин в сезоне-2022/2023 провёл за минское «Динамо» пять игр, в которых отметился одной результативной передачей. Минчане после 20 сыгранных матчей находятся на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.
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